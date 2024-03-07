США отреагировали на ракетный удар РФ по Одессе во время визита Зеленского

Нападение России на Одесский порт произошло в то время, когда там находился Зеленский и Мицотакис.

Ракетный удар по Одессе во время встречи президента Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса показывает, как сильно Украине нужны средства воздушной защиты.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге.

"Это напоминание о необходимости Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, к которым мы их призывали, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией", — подчеркнул Миллер.

По его словам, крайне необходимо, чтобы американский Конгресс принял меры "чтобы поддержать Украину и ее борьбу с российской агрессией". При этом представитель Госдепа добавил, что Штаты находятся в постоянном контакте с Украиной и Грецией.

Напомним, накануне РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В этот день в городе проходила встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Зеленский сообщил, что вместе с главой греческого правительства видели своими глазами ракетную атаку оккупантов по городу. Между тем, Мицотакис рассказал, что они с президентом не успели перейти к укрытию и были на тот момент прямо в одном из портов.

Читайте также: