США отреагировали на задержание в оккупированном Крыму и немедленно требуют освободить активистов

США отреагировали на задержание в оккупированном Крыму и немедленно требуют освободить активистов

Американцы осудили действия россиян.

Соединенные Штаты осудили массовые задержания крымскотатарских активистов россиянами в оккупированном Крыму и требуют немедленно всех освободить.

Об этом говорится в сообщении в социальной сети посольства США в Киеве.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джелял и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым — это Украина ", — говорится в заметке.

Мы осуждаем вчерашний арест ФСБ России Наримана Джелял и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. # КримЦеУкраина — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 4, 2021

Напомним, что 3 и 4 сентября в аннексирована Россией Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял и еще четырех крымских татар — Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Их местонахождение неизвестно.

В МИД Украины призвали международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на Россию "для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках "Крымской платформы".

Президент Владимир Зеленский расценивает очередные обыски и задержания в оккупированном Крыму как реакцию РФ на начало работы Крымской платформы и требует освободить незаконно задержанных.

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