США передадут на восстановление Украины конфискованные средства российского олигарха Малофеева

В Госдепартамент США передадут миллионы долларов, которые конфисковали в апреле прошлого года после обвинения олигарха РФ Константина Малофеева в уклонении от санкций. Средства использовать для поддержки народа Украины.

Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время встречи с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

"Сегодня я объявляю о том, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине", – отметил Гарланд

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в ЕС заблокированы 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморожены 19 млрд евро российских олигархов. Она предложила создать структуру управления этими средствами и их инвестирование, чтобы использовать для помощи Украине.

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