США передадут Украине 2000 Humvee: как эта техника поможет ВСУ на фронте

Украина получит от Штатов 2000 армейских внедорожников Humvee. Отмечается, что они отлично вписываются в текущую оборонную стратегию Украины.

В рамках нового пакета военной помощи на 425 миллионов долларов США предоставят Украине 2000 армейских внедорожников HMMWV (Humvee).

О преимуществах этой техники пишет Forbes.

Пакет помощи, объявленный Государственным департаментом США 16 октября 2024 г., включает также боеприпасы и ракеты, однако именно масштабная поставка Humvee вызывает наибольший интерес.

Внедорожники Humvee помогут заполнить бреши в позициях Украины на фронте. Кроме того, так ВСУ смогут более эффективно продвигаться к позициям российских оккупантов, подчеркивают в издании.

После того, как Украина получит новую партию Humvee, ВСУ смогут быстро интегрировать транспортные средства в свои формирования. Эти внедорожники похожи на гражданские автомобили, что устраняет необходимость в большой подготовке перед отправкой на фронт. Также украинские военные уже знакомы с Humvee, поскольку Украина имеет на вооружении более 3000 таких внедорожников.

Кроме того, в издании заявили, что Humvee отлично вписываются в текущую оборонную стратегию Украины. Они могут использоваться на оборонных линиях, интегрированных рядом с Харьковом, Часовым Яром и Сватовым.

В городских условиях танки и артиллерия менее эффективны, чем компактные и маневренные внедорожники. Благодаря этому российским войскам придется вступать в жестокие пешие бои, говорят в Forbes.

Еще одним плюсом Humvee является то, что украинские военные могут использовать внедорожники для перевозки тяжелого вооружения. На них можно устанавливать пулеметы и другое оружие.

В издании напомнили, что украинские военные используют модифицированные Humvee и для других задач. Некоторые украинские подразделения трансформировали внедорожники в мобильные платформы обслуживания, благодаря чему можно производить ремонт бронетехники на ходу в полевых условиях.

Кроме того, украинские военные использовали Humvee и в качестве мобильных платформ ПВО. Для этого на внедорожники устанавливали зенитные пушки и системы борьбы с беспилотниками.

В издании отметили, что Украина нуждается в большом количестве наземных транспортных средств. Только в октябре ВСУ потеряли более 220 единиц такой техники и почти 2000 единиц с начала 2024 года.

США могут удовлетворить спрос Украины на наземные транспортные средства из-за огромных запасов такой техники. В издании поделились, что у Штатов есть 60 000 внедорожников Humvee, которые постепенно заменяются Joint Light Tactical Vehicle.

Все эти Humvee недавно все еще были в рабочем состоянии и вовремя обслуживались, заявили в издании. Главным плюсом является то, что эти транспортные средства выводятся из эксплуатации и значительно дешевле более современных боевых систем.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден 16 октября объявил о пакете помощи Украине на 425 млн долларов.

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