Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США передадут Украине активы РФ, взрывы в Полтавской области: главные новости ночи 8 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2636
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США передадут Украине активы РФ, взрывы в Полтавской области: главные новости ночи 8 ноября 2023 года

Конгресс США в Вашингтоне / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 ноября 2023:

  • В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине активов РФ Читать далее –>
  • Во время воздушной тревоги в Полтавской области слышали звуки взрывов Читать далее –>
  • Мировые цены на нефть обвалились до трехмесячного минимума Читать далее –>
  • Игнат рассказал, как в Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
  • Несмотря на санкции, Россия продолжает закупать оружие западных производителей .

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2636
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация