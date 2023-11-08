США передадут Украине активы РФ, взрывы в Полтавской области: главные новости ночи 8 ноября 2023 года

Главные новости ночи 8 ноября 2023:

В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине активов РФ Читать далее –>

Во время воздушной тревоги в Полтавской области слышали звуки взрывов Читать далее –>

Мировые цены на нефть обвалились до трехмесячного минимума Читать далее –>

Игнат рассказал, как в Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16 Читать далее –>

Несмотря на санкции, Россия продолжает закупать оружие западных производителей .

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.