США передадут Украине активы РФ, взрывы в Полтавской области: главные новости ночи 8 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 ноября 2023:
- В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине активов РФ Читать далее –>
- Во время воздушной тревоги в Полтавской области слышали звуки взрывов Читать далее –>
- Мировые цены на нефть обвалились до трехмесячного минимума Читать далее –>
- Игнат рассказал, как в Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
- Несмотря на санкции, Россия продолжает закупать оружие западных производителей .
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