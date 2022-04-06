США передали 18 модульных домов для временного проживания: их отправят на Киевщину

В США такие конструкции использовали для обеспечения жильем людей после природных катастроф.
Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки во время визита в Закарпатье передал 18 модульных домов для временного проживания.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Эти дома могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях. По словам Патаки, в США такие конструкции использовали для обеспечения жильем людей после природных катастроф. Модульные конструкции будут отправлены в Киевскую область.
"Дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье", — сказал председатель ОВА Виктор Никита.
Также бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.
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