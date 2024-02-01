"США перенесут столицу Украины во Львов": в Сети распространяют новый фейк врага

В российском сегменте Сети активно распространяют фейк, будто бы США готовятся к поражению Украины и планируют перенести столицу из Киева во Львов.

На очередную ИПСО врага обратил внимание Voxukraine.

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Российские пропагандисты цитируют статью в Asia Times, в которой якобы "агент в министерстве обороны США" заявил, что Штаты готовятся к поражению Украины.

"В течение последних месяцев формируется новая политика по отношению к Украине. Если ее правильно понимать, политика призвана справиться с новой реальностью, которая заключается в том, что Украина проигрывает войну, и украинскому правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева. В основе этой политики есть установление контроля над Будановым, включая перенос столицы Украины, вероятно, во Львов" — говорится в статье.

Фото: t.me/spravdi

Автором статьи на Asia Times является Стивен Браен, регулярно распространяющий мнение, что Украина не способна победить в войне с РФ. Также он утверждал, что США хотят заменить Зеленского, устроив госпереворот.

"Утверждения, будто США готовятся к поражению Украины, ложны, а информация о плане переноса столицы из Киева во Львов не подкреплена никакими доказательствами. Более того, тезис о стремлении США контролировать руководителя ГУР Кирилла Буданова созвучен с российским нарративом о якобы внешнем влиянии на украинские власти, которая без согласования с Западом ничего не решает", – отмечают аналитики Voxukraine.

Кроме того, в статье Asia Times есть еще один нарратив, который часто использует российская пропаганда. Мол, Владимир Зеленский собирается уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за разногласий во взглядах по ведению войны. Хотя в момент написания статьи нет подтверждений этой информации.

Ранее россияне распространяли фейк, который якобы Нацполиции издали приказ стрелять в митингующих.

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