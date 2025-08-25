Американская ракета ATACMS / © Getty Images

По информации медиа, администрация президента США Дональда Трампа, пытаясь подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к реальным мирным переговорам, ввела запрет для Украины на удары по территории страны-агрессора ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. Тем не менее, влияние этого оружия на ход войны не стоит преувеличивать. С развитием украинского оборонно-промышленного комплекса этот запрет постепенно теряет свое значение.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Как отмечал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, после отмены ограничений в прошлом году ракеты ATACMS «нанесли серьезный ущерб» российским военным заводам и складам боеприпасов.

«Но всегда оставался вопрос масштаба. Поставок этого дальнобойного оружия никогда не хватало для ведения Киевом длительной воздушной кампании. С октября 2023 года Пентагон передал Украине в общей сложности около 500 ракет ATACMS, но, как сообщили The New York Times официальные лица США, в арсенале Киева осталось лишь около 50 таких ракет», — говорится в статье.

В то же время отказ от использования ATACMS не лишил Украину возможностей бить вглубь территории России. Для этого Киев активно применяет ударные дроны. Только в результате нескольких недавних атак были уничтожены миллионы фунтов топлива, что привело к скачку цен на бензин в РФ.

«Учитывая, что Украина фактически усилила свои удары вглубь России, это, похоже, не стало для них большой проблемой. Это стало особенностью администрации Трампа с момента их прихода к власти: они переоценили свое влияние на Украину», — заявил офицер и военный аналитик Датской академии обороны Андерс Пак Нильсен.

Как отмечают авторы статьи, Украина сделала выводы и теперь меньше полагается на нестабильную поддержку США. Кроме расширения парка беспилотников, Киев создал собственную крылатую ракету «Фламинго».

«Способная поражать цели на расстоянии 3000 км, она полностью избавит от необходимости поддержки — или одобрения — США, чтобы развязать войну с относительно защищенными жителями Санкт-Петербурга», — говорится в материале.

Несмотря на то, что «Фламинго» уступает по скорости Storm Shadow и ATACMS, в случае налаживания массового производства эти ракеты могут сделать дальнейший ход войны для России еще более болезненным, резюмирует издание.

Напомним, накануне издание Wall Street Journal сообщило, что с конца весны 2025 года Минобороны США ввело непубличную процедуру, которая требует согласования с главой Пентагона каждого использования Украиной ракет ATACMS для ударов по российской территории.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство использует оружие собственного производства для ударов по территории РФ. Киев больше не обсуждает эти атаки с США.