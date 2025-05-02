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- Украина
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США поддержали продажу Украине средств для F-16 на $310 млн
Пакет будет включать модернизацию самолетов и их техническое обслуживание.
Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочных и технических средств для истребителей F-16 вместе с сопутствующим оборудованием за 310 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Пентагона.
По информации Минобороны США, пакет включает в себя:
модернизацию самолетов;
техническое обслуживание;
ремонт и запчасти;
наземное оборудование.
Главными подрядчиками являются Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems и AAR Corporation, говорится в заявлении Пентагона.
Ранее стало известно, что Государственный департамент США передал Конгрессу уведомление о лицензии на экспорт оружия для Украины. Тогда речь шла об экспорте товаров оборонного назначения на 50 млн долларов или больше.
Напомним, 2 мая в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16.