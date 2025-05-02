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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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США поддержали продажу Украине средств для F-16 на $310 млн

Пакет будет включать модернизацию самолетов и их техническое обслуживание.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Истребитель F-16

Истребитель F-16 / © Lockheed Martin

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочных и технических средств для истребителей F-16 вместе с сопутствующим оборудованием за 310 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Пентагона.

По информации Минобороны США, пакет включает в себя:

  • модернизацию самолетов;

  • техническое обслуживание;

  • ремонт и запчасти;

  • наземное оборудование.

Главными подрядчиками являются Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems и AAR Corporation, говорится в заявлении Пентагона.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США передал Конгрессу уведомление о лицензии на экспорт оружия для Украины. Тогда речь шла об экспорте товаров оборонного назначения на 50 млн долларов или больше.

Напомним, 2 мая в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16.

Дата публикации
Количество просмотров
198
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