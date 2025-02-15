США поддерживают Украину: Зеленский рассказал о новых договоренностях

Президент подчеркнул, что Россия будет пытаться затянуть войну, однако настоящий мир возможен, и его могут добиться Украина, США и Европа.
Украина активно сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы найти эффективные миротворческие решения и остановить войну.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, США сейчас играют ключевую роль в глобальной безопасности. Уже состоялись содержательные переговоры с Трампом, вице-президентом Майком Венсом и госсекретарем Марко Рубио.
Ожидается визит генерала Келлога в Украину, который поможет определить дальнейшие шаги.
"Наши команды очень детально, внимательно работают над специальным соглашением между Украиной и США, которое укрепит наши страны", — отметил Зеленский.
Состоялись также встречи с сенаторами США и членами Палаты представителей, в ходе которых обсуждались вопросы поддержки Украины.
Напомним, Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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