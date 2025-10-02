- Дата публикации
США помогут Украине бить по энергетике РФ, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 2 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 октября 2025 года:
В Одессе прогремели взрывы: город атаковали ударные БпЛА Читать далее –>
Репарационный кредит для Украины: Еврокомиссия представила предложение лидерам ЕС Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
«Координация санкций и поддержка Украины»: страны G7 договорились усилить давление на Россию Читать далее –>
США передадут Украине разведданные для ударов по энергетике РФ — The Wall Street Journal Читать далее –>