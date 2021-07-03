США пообещали отреагировать на закрытие Беларусью границы с Украиной

США заявили, что продолжат "привлекать к ответственности" белорусский режим.

Правительство США привлечет правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности за закрытие границы с Украиной.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

"Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против собственного народа, — заявил собеседник издания. — Мы продолжим стоять на стороне белорусского народа и привлекать к ответственности режим".

Также читайте Украина пока не получила официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси — МИД

Отмечается, что на этой неделе Вашингтон запретил продажу билетов на авиаперелеты в и из Беларуси из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair в Минске с последующим арестом оппозиционера Романа Протасевича.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной из-за якобы "поступления огромного количества оружия".

В Министерстве иностранных дел Украины, однако, рассказали, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы.

Напомним также, что Лукашенко назвал фамилии задержанных "террористов, которые хотели бежать в Украине и Литвы". Он также заявил, что Германия, США, Украина, Польша и Литва якобы причастны к "спящим" террористическим ячейкам.

Новости мира: Беларусь полностью перекрывает границы с Украиной

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку