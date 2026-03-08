США попросили Россию не отправлять Ирану разведданные: детали

Трамп и Виткофф / © Associated Press

США попросили России не посылать данные о целях и другой помощи иранцам. Страна надеется, что россияне этого не делают.

Об этом сказал спецпредставитель США Стив Виткофф, отвечая на вопросы репортеров.

«Категорически сказал об этом», — подчеркнул он.

Этот факт прокомментировал президент США Дональд Трамп.

«Не знаем, но дела обстоят не очень. Если и так, это мало помогает. Если посмотреть, что произошло с Ираном в последние недели, если они получают информацию, это им мало помогает», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул: потенциальное предоставление данных является вмешательством в конфликт, к которому сторона напрямую не имеет отношения.

«Они бы сказали, что мы делаем это против них не так ли. Разве они так не скажут? Мы делаем это против них», — добавил Трамп.

Россияне, добавляет он, могут предоставить всю информацию, которую хотят, но те, кому они ее присылают перегружены. Р

«Россия тоже была бы перегружена. Кто угодно был бы перегружен. У нас самая лучшая армия на земле. И я ее построил в свой первый срок и, к сожалению, теперь вынужден ее использовать», — заключил Дональд Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что РФ передает Ирану разведывательные данные о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Речь идет о координатах кораблей и самолетов США, что может помогать Тегерану точнее планировать атаки. По данным американских чиновников, эта информация могла быть использована при ударах по объектам США в регионе. В Белом доме прямо не подтвердили такие данные, но заявили, что учитывают действия Москвы в своих планах.