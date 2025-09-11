- Дата публикации
США поразили новым решением по посольству в Беларуси
Решение о возобновлении работы посольства США в Минске (Беларусь) озвучил спецпредставитель Трампа.
США хотят вернуть свое посольство в белорусский Минск. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента Штатов Дональда Трампа Джон Коул во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Об этом пишут белорусские и российские СМИ.
«Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Беларусью и США и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация состоялась», — заявил Коул.
Кроме того, Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома.
Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул.
Лукашенко отметил, что запонки «интересны» и добавил, что постарается «в долгу не остаться».
Ранее США озвучили решение о снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа». Его принял президент Трамп.
Как отметил представитель американского лидера Джон Коул, Трамп отдал приказ действовать «немедленно».
«Хочу абсолютно официально сейчас заявить, что мы сняли санкции с „Белавиа“. Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: „Сделайте это немедленно“, — отметил Коул во время встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко.