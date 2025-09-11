США поразили новым решением по посольству в Беларуси

Флаг США / © pixabay.com

Дополнено новыми материалами

США хотят вернуть свое посольство в белорусский Минск. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента Штатов Дональда Трампа Джон Коул во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом пишут белорусские и российские СМИ.

«Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Беларусью и США и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация состоялась», — заявил Коул.

Кроме того, Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул.

Лукашенко отметил, что запонки «интересны» и добавил, что постарается «в долгу не остаться».

Ранее США озвучили решение о снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа». Его принял президент Трамп.

Как отметил представитель американского лидера Джон Коул, Трамп отдал приказ действовать «немедленно».

«Хочу абсолютно официально сейчас заявить, что мы сняли санкции с „Белавиа“. Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: „Сделайте это немедленно“, — отметил Коул во время встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко.