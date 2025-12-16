- Дата публикации
"США предлагают нам "Будапешт 2": политолог оценил, пойдет ли Зеленский на территориальные уступки
Сейчас в процессе мирного урегулирования есть два ключевых вопроса – гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки. США предлагают Украине тот самый «Будапештский меморандум», который будет иметь другое название.
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли пойдет на территориальные уступки. Он не хочет стать автором «Будапешта 2».
Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал политолог-международник Максим Яли.
«Я ничего не ожидал от этих переговоров (в Берлине – ред.), не ожидаю и в ближайшем будущем. Пока ВСУ контролируют хотя бы 1м2 территории Донбасса, вряд ли Зеленский пойдет на любой компромисс», — считает он.
Ключевой проблемный вопрос, по которому не могут достигнуть согласия, это территориальные уступки. Политолог объясняет: есть такое правило дипломатии, пока не достигнута договоренность по всем пунктам будущего соглашения, это значит, что ничего не достигнуто», — отмечает Максим Яли, политолог-международник.
"Это политическая смерть для Зеленского, он не пойдет на территориальные уступки", - считает Яли.
Все то, что сейчас предлагают нам США, это тот же Будапештский меморандум. Его просто по-другому назовут.
Ранее Туск прокомментировал гарантию безопасности для Украины.
По словам польского премьера, США ответят на военный ответ, если РФ решит напасть снова.
"Виткофф очень четко заявил: Америка будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины таким образом, чтобы у россиян не было сомнений, что американский ответ будет военным, если россияне снова нападут на Украину", - говорит Туск.