"США предлагают нам "Будапешт 2": политолог оценил, пойдет ли Зеленский на территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли пойдет на территориальные уступки. Он не хочет стать автором «Будапешта 2».

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал политолог-международник Максим Яли.

«Я ничего не ожидал от этих переговоров (в Берлине – ред.), не ожидаю и в ближайшем будущем. Пока ВСУ контролируют хотя бы 1м2 территории Донбасса, вряд ли Зеленский пойдет на любой компромисс», — считает он.

Ключевой проблемный вопрос, по которому не могут достигнуть согласия, это территориальные уступки. Политолог объясняет: есть такое правило дипломатии, пока не достигнута договоренность по всем пунктам будущего соглашения, это значит, что ничего не достигнуто», — отмечает Максим Яли, политолог-международник.

"Это политическая смерть для Зеленского, он не пойдет на территориальные уступки", - считает Яли.

Все то, что сейчас предлагают нам США, это тот же Будапештский меморандум. Его просто по-другому назовут.

Ранее Туск прокомментировал гарантию безопасности для Украины.

По словам польского премьера, США ответят на военный ответ, если РФ решит напасть снова.

"Виткофф очень четко заявил: Америка будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины таким образом, чтобы у россиян не было сомнений, что американский ответ будет военным, если россияне снова нападут на Украину", - говорит Туск.