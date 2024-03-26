США предлагают передать Украине южнокорейские снаряды — СМИ

В условиях критической нехватки в Украине артснарядов США могли бы обратиться за ними в Южную Корею. Идет речь о передаче боеприпасов калибра 105 мм, от которых Сеул постепенно отказывается.

Об этом заявили специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, пишет Yonhap.

Отмечается, что Южная Корея, переводящая свою артиллерию со 105-миллиметров на более мощные платформы калибра 155 миллиметров, не сможет передавать 155-миллиметровые снаряды из-за растущих угроз со стороны КНДР.

" Южная Корея может иметь около 3,4 миллиона 105-миллиметровых артснарядов, совместимых со всеми 105-миллиметровыми гаубицами, которыми владеет Украина (британские L119 и американские М101)", — говорится в сообщении.

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Также, по словам экспертов, передача 105-миллиметровых снарядов не повредит боевой готовности южнокорейской армии, в частности, из-за того, что в настоящее время на вооружении страны артиллерия этого калибра составляет менее 30%.

Ранее Южная Корея ранее предоставила США боеприпасы при условии, что последние будут их "конечным пользователем".

Также мы сообщали, что Исландия выступила с поддержкой идеи Чехии по закупке боеприпасов для нашей страны. Государство будет инвестировать в покупку снарядов для артиллерии.

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