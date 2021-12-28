США предоставит 20 млн долларов помощи украинским пограничникам

Проект начнется уже в январе и будет реализован в 2022 году.

Госпогранслужба Украины зарегистрировала проект международной технической помощи от США на сумму 20 млн долларов. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

Об этом сообщила прессслужба ГНСУ.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, "ввиду старых и новых вызовов", средства будут направлены на безопасность северной и восточной границ Украины.

Проект начнется уже в январе и будет реализован в течение 2022 года. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений. В частности, у военных на границе с Россией и Белоруссией появятся:

современные средства видеофиксации;

беспилотные комплексы;

индивидуальная защита пограничников;

средства обеспечения расположения пограничников в полевых условиях;

транспорт и средства связи.

Дейнеко также сообщил еще один проект, который будет способствовать в развитии инфраструктуры украинской границы.

"В рамках сотрудничества с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один Проект. В соответствии с ним партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, используемыми в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения", рассказал глава ГНСУ.

Отмечается, что стороны договорились о 4,5 млн долларов финансирования.

Напомним, Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. Законопроект, в частности, предусматривает выделение 300 млн. долларов Украине на оборонные нужды и защиту от РФ.

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