США предоставят Украине деньги из замороженных активов РФ: Зеленский назвал сумму

Кроме того, глава государства заслушал доклад главкома Сырского о ситуации на фронте, в частности, о Курской операции.

Вечером 23 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Помощь США

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Президент рассказал, что Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами.

"Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины – для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи", – сказал глава государства.

Фронт и государственная безопасность

Президент Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем "по текущим вопросам и некоторым неотложным решениям, которые нужно принять". Что это за решения, он не уточнил.

Также было совещание с секретарем СНБО Александром Литвиненко "о контроле за исполнением решений СНБО и подготовке некоторых военных вопросов на следующую Ставку". Других деталей президент не назвал.

Кроме того, глава государства заслушал доклад главкома Сырского о ситуации на фронте, в частности, Курской операции. Больше внимания обратили на сложные направления на Донетчине.

Отдельно президент отметил 38-ю отдельную бригаду морской пехоты с Покровского направления и 79-ю бригаду ДШВ с Кураховского направления.

Ранее президент Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией.

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