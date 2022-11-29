США предоставят Украине пакет помощи для восстановления энергосистемы — Reuters

Пока неизвестна стоимость пакета помощи и что в него будет входить

США планируют объявить о пакете помощи для Украины, чтобы она могла как можно быстрее восстановить свою энергетическую систему.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники в руководстве США.

В сообщении указывается, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит пакет помощи для восстановления энергетического сектора Украины на фоне российских обстрелов.

Блинкен объявит новый пакет помощи в Бухаресте, где будет заседать координационная группа по помощи Украине в сфере энергетики. Госсекретарь США планирует использовать эту встречу, чтобы рассказать партнерам, как США уже удалось мобилизовать и о намерениях доставить это оборудование в Украину как можно скорее в ближайшие недели.

Вашингтон ведет переговоры с американскими компаниями и европейскими государствами для обеспечения поставок оборудования для восстановления украинской энергетической системы.

В то же время, источники издания не сообщают стоимость пакета помощи, и что в него будет входить.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что российский диктатор Путин ведет себя "абсолютно мерзко" из-за поражения в Украине.

Также ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и ее партнеры должны быть готовы к тому, что Россия продолжит наносить удары для уничтожения украинской инфраструктуры.

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