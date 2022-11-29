США предоставят Украине пакет помощи для восстановления энергосистемы — Reuters

Пока неизвестна стоимость пакета помощи и что в него будет входить
США планируют объявить о пакете помощи для Украины, чтобы она могла как можно быстрее восстановить свою энергетическую систему.
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники в руководстве США.
В сообщении указывается, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит пакет помощи для восстановления энергетического сектора Украины на фоне российских обстрелов.
Блинкен объявит новый пакет помощи в Бухаресте, где будет заседать координационная группа по помощи Украине в сфере энергетики. Госсекретарь США планирует использовать эту встречу, чтобы рассказать партнерам, как США уже удалось мобилизовать и о намерениях доставить это оборудование в Украину как можно скорее в ближайшие недели.
Вашингтон ведет переговоры с американскими компаниями и европейскими государствами для обеспечения поставок оборудования для восстановления украинской энергетической системы.
В то же время, источники издания не сообщают стоимость пакета помощи, и что в него будет входить.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что российский диктатор Путин ведет себя "абсолютно мерзко" из-за поражения в Украине.
Также ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и ее партнеры должны быть готовы к тому, что Россия продолжит наносить удары для уничтожения украинской инфраструктуры.
Читайте также:
- "Террор гражданских городов": Подоляк рассказал, влияют ли атаки по объектам энергетики на ситуацию на фронте
- Шмигаль рассказал об убытках украинской энергосистемы из-за российских ракетных ударов
- Что может оградить Украину от энергетического террора РФ: эксминистр назвал средства
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.