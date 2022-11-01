США предоставят Украине восемь систем ПВО NASAMS, две из них прибудут в ближайшее время — Пентагон

США предоставят Украине две системы ПВО NASAMS уже в ближайшее время, еще шесть таких установок прибудут позже.

Украина получит от США восемь систем противовоздушной обороны NASAMS и средства противодействия российским беспилотникам.

Об этом идет речь на официальном сайте Пентагона со ссылкой на брифинг старшего сотрудника ведомства от 31 октября.

По его словам, две системы NASAMS уже скоро будут развернуты в Украине, еще шесть — несколько позже.

"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, шесть – позже", – заявил чиновник.

Кроме того, сотрудник Пентагона добавил, что Вашингтон взял на себя обязательство предоставить ВСУ средства противодействия российским беспилотникам, говорится, в частности, о системе VAMPIRE.

Украина также получит системы противовоздушной обороны и других стран. Еще четыре установки IRIS-T прибудут в Украину из Германии, а Испания согласилась передать зенитные ракеты HAWK.

"Германия согласилась предоставить четыре IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания откликнулась на призыв поставить HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", – рассказал представитель Пентагона.

Отметим, американские военные будут проводить регулярные проверки, чтобы быть убеждены, что предоставленное для Вооруженных сил Украины оружие используется должным образом.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что системы ПВО NASAMS передадут Украине в начале ноября. Кроме того, еще 8 комплексов ПВО NASAMS пообещала передать Украину и Франция.

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