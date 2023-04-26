США представили громкий проект резолюции о победе Украины: что он предполагает

На Капитолийском холме 25 апреля торжественно представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей по условиям победы Украины".

Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова.

Так, в проекте резолюции говорится, что Палата представителей США подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила вторжение России и восстановила свои международно признанные границы 1991 года.

В ходе официального представления проекта резолюции в США присутствовал третий президент Украины Виктор Ющенко / Фото: Оксана Маркарова/Facebook

Кроме того, в США считают, что мир после Победы Украины "должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институции", что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.

В проекте резолюции также говорится, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:

выплату репараций Украине со стороны России;

со стороны России; помощь мирового сообщества в восстановленные Украины ;

; привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;

за эту захватническую войну; восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ при ее вторжении.

"Благодарны всем нашим партнерам и друзьям в Конгрессе за лидерство в консолидации помощи Украине и двухпартийному видению нашей общей победы!" – добавила Маркарова.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США вместе с союзниками и партнерами планируют в дальнейшем применять шаги, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессию, а также поддерживать Украину, пока будет сохраняться эта необходимость.

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