США представили громкий проект резолюции о победе Украины: что он предполагает

В США представили проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".
На Капитолийском холме 25 апреля торжественно представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей по условиям победы Украины".
Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова.
Так, в проекте резолюции говорится, что Палата представителей США подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила вторжение России и восстановила свои международно признанные границы 1991 года.
Кроме того, в США считают, что мир после Победы Украины "должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институции", что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.
В проекте резолюции также говорится, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:
- выплату репараций Украине со стороны России;
- помощь мирового сообщества в восстановленные Украины;
- привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;
- восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ при ее вторжении.
"Благодарны всем нашим партнерам и друзьям в Конгрессе за лидерство в консолидации помощи Украине и двухпартийному видению нашей общей победы!" – добавила Маркарова.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США вместе с союзниками и партнерами планируют в дальнейшем применять шаги, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессию, а также поддерживать Украину, пока будет сохраняться эта необходимость.
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