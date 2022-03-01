США предупредили о "второй волне" российских войск в Украине

США предупредили о "второй волне" российских войск в Украине

Путин отчаянно пытается сломить украинское сопротивление.

В администрации США предупредили, что в Украине увеличилось количество российских войск.

Об этом представители администрации США предупредили законодателей на секретных брифингах в понедельник.

Второй волной российских войск Путин пытается укрепить свои позиции в Украине. Поэтому в Украину отправляют все больше оккупантов

"Эта часть [брифинга] была неудобна", — сказал один из законодателей.