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США предупредили о "второй волне" российских войск в Украине

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США предупредили о "второй волне" российских войск в Украине

Фото: Facebook Черниговский областной ТЦК и СП

Путин отчаянно пытается сломить украинское сопротивление.

В администрации США предупредили, что в Украине увеличилось количество российских войск.

Об этом представители администрации США предупредили законодателей на секретных брифингах в понедельник.

Второй волной российских войск Путин пытается укрепить свои позиции в Украине. Поэтому в Украину отправляют все больше оккупантов

"Эта часть [брифинга] была неудобна", — сказал один из законодателей.

Потери русских войск на 5 день войны

Потери русских войск на 5 день войны

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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