Флаг США. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки предупредили своих граждан об опасности поездок в Украину из-за угрозы российских ракетных и дроновых атак.

Сообщения об этом появилось на сайте посольства США в Украине.

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В сообщении отмечают, что удары РФ могут произойти в любое время, в любом регионе Украины, и без предупреждения.

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Американцам рекомендовали соблюдать правила безопасности при воздушной угрозе:

в случае обнаружения или звука ракеты или беспилотника не выходить на улицу и немедленно прятаться в укрытии;

держаться как можно дальше от окон и дверей;

помнить, что даже сбитые ракеты и дроны могут нанести значительный ущерб;

постоянно держать средства связи заряженными.

Удары РФ по Украине — что известно

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина готовится к ударам РФ по водоканалам. В регионах усиливают подготовку к возможным перебоям с водоснабжением и водоотводом из-за атак по критической инфраструктуре.

Между тем, аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что Россия хочет разделить Киев пополам. Кроме того, РФ целенаправленно атакует транспортную инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить экономическую жизнь страны и усложнить повседневную жизнь гражданского населения.

Заметим, в ночь на 20 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине. Военный эксперт Олег Жданов назвал эту атаку «истерической». Главной особенностью обстрела стало то, что практически все баллистические ракеты враг направил в Киев.

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