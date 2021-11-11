США предупреждают о возможном вторжении российских войск в Украину, — Bloomberg

Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о вероятной российской агрессии.

Необычная военная активность Российской Федерации у границы с Украиной, за которой следят в Вашингтоне, может свидетельствовать о запланированном вторжении.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома.

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"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – говорится в сообщении агентства.

Такое утверждение основывается на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. По словам собеседников агентства, она подкреплена общедоступными доказательствами.

Напомним, ранее это же издание со ссылкой на отчет оборонно-разведывательной компании Janes сообщило, что Кремль продолжает стягивать войска и технику на украинские границы. В частности, в Воронежскую область РФ прибыл по меньшей мере один батальон российских танков Т-80У.

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