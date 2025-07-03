США прекращают поставлять Украине ракеты для ПВО: Берлинская очертила последствия

ПВО / © ТСН.ua

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США приостанавливают военную помощь Украине, в частности, поставки ракет для ПВО. Есть три потенциальных последствия.

Об этом написала волонтер Мария Берлинская.

Что это значит

По словам Берлинской, прекращение поставок ракет для ПВО означает:

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1. Разбитые города, включая Киев. Разбитые производства, логистика, командные пункты для того, чтобы уменьшить силы на фронте.

«На партнеров по континенту можно не рассчитывать. Европейцы проспали эти 3,5 года. Антидепрессанты европейских чиновников до сих пор не разрешают им выйти из стадии отрицания. Ракеты производят мало, дают еще меньше», — отметила она.

2. Демонстрация партнерства между США и Россией.

«А украинцы, их интересы? Как-то перетерпят», — объясняет Берлинская.

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3. Принуждение к постепенной капитуляции. Когда по городам начнут лететь сотни баллистических ракет и тысячи дронов.

«И когда все это будет невозможно сбивать — нам придется садиться за стол переговоров», — завершила волонтер.

Как мы писали ранее, решение о приостановлении поставок США было принято еще в начале июня, но только сейчас оно вступило в силу. Важно, что часть грузов, которая уже двигалась в Украину, тоже остановили. уже отмечают: это существенно повлияет на способность Киева противодействовать новым российским атакам.

«Еще до принятия этого решения Киев едва противостоял российским технологиям, тактике и численности войск. Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, способные уклоняться от радаров системы противовоздушной обороны Patriot и запускает рекордное количество беспилотников. Остановка поставок перехватчиков из США будет оказывать еще большее давление на Украину», — отмечает издание.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уведомление о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан.

«Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, компонента ПВО. Так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей», — сказал глава государства в вечернем обращении 2 июля.

Аналитики ISW считают, что приостановка части военной помощи от США Украине усиливает «теорию победы» диктатора РФ Владимира Путина. Согласно ей, Кремль может выиграть войну истощением — медленно продвигаясь и дожидаясь, пока Запад устанет поддерживать Украину.

«Решение о приостановлении военной помощи Украине, вероятно, заставит украинские войска продолжать хранить материальные средства. Хотя точное время запланированных поставок, которые Соединенные Штаты приостановили, пока остается непонятным», — подчеркнули в ISW.

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