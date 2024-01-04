США приостанавливают военную помощь Украине, ночной обстрел Курахового: главные новости ночи 4 января 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

У Байдена заявили, что Украина больше не получит оружия без решения Конгресса Читать далее –>

Боррель объяснил, как ответить на ракетные обстрелы Украины Читать далее –>

Аналитики ISW объяснили, почему Россия пошла на очередной обмен пленными Читать далее –>

Оккупанты ночью обстреляли Курахово: есть разрушение (фото) Читать дальше –>

У Байдена прокомментировали возможность начать переговоры о завершении войны в Украине .

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