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США приостанавливают военную помощь Украине, ночной обстрел Курахового: главные новости ночи 4 января 2024 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
1 мин
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США приостанавливают военную помощь Украине, ночной обстрел Курахового: главные новости ночи 4 января 2024 года

Конгресс США

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • У Байдена заявили, что Украина больше не получит оружия без решения Конгресса Читать далее –>
  • Боррель объяснил, как ответить на ракетные обстрелы Украины Читать далее –>
  • Аналитики ISW объяснили, почему Россия пошла на очередной обмен пленными Читать далее –>
  • Оккупанты ночью обстреляли Курахово: есть разрушение (фото) Читать дальше –>
  • У Байдена прокомментировали возможность начать переговоры о завершении войны в Украине .

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Дата публикации
Просмотры
46
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