США приостанавливают военную помощь Украине, ночной обстрел Курахового: главные новости ночи 4 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- У Байдена заявили, что Украина больше не получит оружия без решения Конгресса Читать далее –>
- Боррель объяснил, как ответить на ракетные обстрелы Украины Читать далее –>
- Аналитики ISW объяснили, почему Россия пошла на очередной обмен пленными Читать далее –>
- Оккупанты ночью обстреляли Курахово: есть разрушение (фото) Читать дальше –>
- У Байдена прокомментировали возможность начать переговоры о завершении войны в Украине .
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