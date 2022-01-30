США продолжают призывать своих граждан выехать из Украины из-за угрозы вторжения РФ

Дипломаты США предупреждают, что ситуация с безопасностью в Украине "может ухудшиться без предупреждения".
США призывают своих граждан рассмотреть возможность выезда из Украины из-за растущей угрозы военных действий со стороны России.
Соответствующее обращение в субботу, 29 января, появилось на сайте посольства США в Украине.
"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за роста угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения", — заявили в дипломатическом ведомстве.
Авторы подчеркнули, что "гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".
В сообщении указали информацию об условиях въезда американцев на наземном транспорте в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову и ЕС.
В то же время посольство США в Киеве останется открытым и продолжит обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей.
Дипломаты также обещают "предоставлять кредиты" американцам, которые "не могут позволить себе купить коммерческий билет в США".
Напомним, Госдеп принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве.
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