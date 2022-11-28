США рассматривают возможность отправки в Украину высокоточных бомб

Поставки GLSDB в Украину могут быть организованы уже весной 2023 года.

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing поставлять Украине маленькие высокоточные бомбы, которые устанавливают на ракеты, имеющиеся в большом количестве, что позволит Киеву наносить удары далеко в тылу врага, пока Запад пытается удовлетворить спрос Украины на больше оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Военные запасы США и союзников сокращаются, и Украина сталкивается с необходимостью более совершенного оружия, поскольку война затягивается. Предлагаемая Boeing система – бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Их массовое производство может быть наращено в достаточно сжатые сроки.

Поставки GLSDB в Украину могут быть организованы уже весной 2023 года. Бомба совмещает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетный двигатель M26,

Хотя Соединенные Штаты отклонили запросы Украины на ракету ATACMS радиусом действия 297 км, радиус действия GLSDB 150 км позволит Украине поражать ценные военные цели, которые были вне досягаемости, и поможет ей продолжать контратаки из-за взрыва российских тылов.

Напомним, что в Великобритании подтвердили предоставление украинской армии высокотехнологичных самонаводящихся ракет класса "воздух-земля" Brimstone.

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