США разрешили бить по РФ: обозреватель объяснил, в чем важность этого решения

Соединенные Штаты разрешили применять их вооружение на территории РФ, но только в приграничном регионе, граничащем с Харьковской областью. Это не значит, что российская оборона посыпется, что Россия перестанет наступать в этом месте и Украина легко вернет захваченные территории. Но это, безусловно, важный бонус.

Об этом сказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.

"Видимо, можно использовать даже установки HIMARS, правда, не вариации с ATACMS. Но речь может идти о высокоточных американских снарядах и артиллерии — в этом районе боевых действий уже в глубине России", — отметил обозреватель.

Почему это важно

Как пояснил обозреватель, решение важно с тактической точки зрения, а также как знаковый прорыв. Очень часто бывает так: вот, американцы наконец-то решились на прецедентный шаг, и есть шанс, что они расширят принятие решений – и на глубину, и на ширину, и на номенклатуру средств.

"В то время, когда администрация Байдена преодолевает психологический барьер, становится легче преодолевать такие барьеры (и другим нашим союзникам. – ред.). Конечно, гарантировать ничего нельзя, но это хороший знак", – считает эксперт.

Теперь страны одна за другой начинают разрешать применять их оружие на территории РФ, продолжает Шарп, или, по крайней мере, в этих странах начинается серьезное обсуждение такого вопроса. Следовательно, важные сдвиги произошли и происходят, это несомненно.

Ранее говорилось, что Вооруженные силы Украины уже начали применять американское оружие для ударов по объектам на территории России.

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