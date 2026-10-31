Patriot / © Getty Images

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Поставка Украине 500 ракет PAC-3 MSE для Patriot на 2,1 млрд долларов ожидается не раньше, чем после 2030 года.

Об этом рассказали корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу источники, знакомые с ситуацией.

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«Договоренности о совместном производстве ракет в Украине также нет. Пентагон пока проводит дальнейшее рассмотрение вопроса предоставления Киеву лицензии на их производство», — сказали источники.

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Напомним, президент Владимир Зеленский призвал США ускорить поставки Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. По его словам, несмотря на одобрение продажи вооружения, его поставка начнется только через несколько лет, что не отвечает нынешним потребностям Украины.

Зеленский назвал разрешение на продажу 500 перехватчиков важным решением. В то же время он подчеркнул, что поставки могут начаться всего через несколько лет, тогда как Украине эти ракеты нужны уже зимой 2026-2027 годов.

«Пятьсот перехватчиков PAC-3 — это существенно, и уже скоро — этой зимой — это мог бы быть очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет», — отметил президент.

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