США рекомендует Украине повысить тарифы на газ и свет: что говорят в Минсоцполитики

Для украинцев, которые не смогут платить тарифы, в бюджете предусмотрели 50 млрд.

В Министерстве социальной политики заявили о готовности внедрить рекомендацию США по повышению тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сказала министерша соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Она пояснила, что под "либерализацией тарифов на газ и электроэнергию" предполагается дать возможность повышать тарифы и одновременно балансировать рост цен субсидией. Это касается категории украинцев, которые не смогут платить по повышенным ценам.

"Мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме тем, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрено 50 млрд грн на субсидии", — отметила Жолнович.

В Кабмине ранее заявляли, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию минимум до конца отопительного сезона.

Напомним, издание "Украинская правда" сообщило, что США направили в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для дальнейшего оказания ей военной помощи. Среди них – внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию.

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