США резко изменили подход к Украине: в Politico раскрыли, что теперь помогает лучше бить по России

Флаг США / © Associated Press

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Сотрудничество между США и Украиной в сфере обмена разведывательной информацией значительно улучшилось после кратковременной паузы весной 2025 года.

Об этом сообщает Politico.

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Как отмечает издание, после неудачной встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белый дом ненадолго приостановил передачу разведывательной информации. С тех пор сотрудничество постепенно возобновилось и сейчас вышло на более высокий уровень.

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Сенатор Марк Уорнер, являющийся высокопоставленным членом Комитета Сената США по разведке, заявил, что ситуация заметно изменилась к лучшему.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась. Это, в сочетании, как я считаю, с действительно разумной стратегией использования беспилотников дальнего действия значительно улучшило положение украинцев», — сказал он.

Оценку Уорнера поддержали и сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Викер. По словам Корнина, активизация обмена разведданными очевидна.

«Похоже, это действительно так. Все любят победителей, и кажется, Украина переломила ход событий», — отметил он.

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Сенатор-демократ Тим Кейн также рассказал, что во время своих визитов в Украину в 2025 и 2026 годах заметил более высокий уровень доверия во взаимодействии между сторонами.

Опрошенные Politico эксперты также подтверждают, что сотрудничество фактически вернулось к максимальному уровню.

Директор по открытым источникам информации американского Института изучения войны Джордж Баррос подчеркнул, что обмен разведданными стал одним из ключевых факторов повышения эффективности украинских ударов по российской инфраструктуре.

«Эти удары были чрезвычайно эффективными, и они стали гораздо эффективнее только начиная с 2025 года, с приходом к власти новой администрации Трампа, когда начался обмен разведывательной информацией, помогающей украинцам получать более качественную информацию для повышения эффективности своих ударов», — пояснил он.

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Баррос также напомнил, что американские системы раннего предупреждения с начала полномасштабной войны помогают Украине заблаговременно получать информацию о подготовке российских ракетных атак.

В свою очередь бывший посол США в Украине Джон Гербст отметил, что Вашингтон также извлекает пользу от сотрудничества с Киевом.

«Нет никаких сомнений в следующем: Украина владеет выдающимися разведывательными данными о России», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новый санкционный закон США имени сенатора Линдси Грэма должен жестко ударить по экономике России и энергоносителям.

Мы ранее информировали, что, несмотря на статус главных геополитических соперников США, Россия и Китай стали новыми нетрадиционными партнерами ФБР в сфере борьбы с киберпреступностью, наркотрафиком и международным мошенничеством.

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