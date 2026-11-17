Starshield / © Фото из открытых источников

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Ограничения скорости работы спутниковой системы Starshield , используемой украинскими военными, остаются в силе. В то же время, американские чиновники отрицают наличие таких ограничений, несмотря на подтверждение украинской стороны.

Об этом 16 ноября сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в социальной сети X.

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«Сегодня уже седьмой день действуют ограничения скорости для системы Starshield на временно оккупированных территориях Украины, при этом ни от Пентагона, ни от компании SpaceX не поступает никаких ответов или разъяснений», — отметил дипломат.

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По словам Сеника, американские журналисты продолжают обращаться в украинское посольство, сообщая, что Пентагон в ответ на их запросы отрицает наличие каких-либо ограничений.

Однако дипломат подчеркнул, что эти утверждения противоречат реальной ситуации.

"Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют", - заявил Сеник.

Он подчеркнул, что проблемы со Starshield имеют реальные последствия для военных операций Украины и нуждаются в срочном решении.

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«Семь дней без ответов – это слишком долго», – добавил дипломат.

Как ограничения Starshield влияют на украинскую ПВО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starshield над временно оккупированными территориями ограничена до 161 км/ч.

По его словам, это оказывает непосредственное влияние на способность украинских военных перехватывать российские реактивные беспилотники.

Президент пояснил, что скоростные ограничения усложняют применение дронов-перехватчиков, которые должны догонять скоростные воздушные цели.

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Зеленский также отмечал, что подобных ограничений нет на территории стран Европейского Союза.

Что говорят в США о проблемах со Starshield

Ранее компания SpaceX сообщила украинской стороне, что проблемы с работой Starshield носят технический характер.

В то же время подробное объяснение причин ограничений Киев не получил.

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что ему ничего неизвестно о введении ограничений скорости спутниковой связи для Украины.

Несмотря на эти заявления, на 16 ноября украинская сторона продолжает фиксировать ограничения.

Starshield – специализированная система спутниковой связи компании SpaceX, предназначенная для военных, разведывательных и правительственных нужд.

Что известно об ограничениях Starshield в Украине

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, ограничения срабатывают, когда скорость движения превышает 161 км/ч.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал, что ограничения вводились постепенно. Если в первый день из-за них срывались 10% миссий украинских беспилотников, то во второй — уже 50%. Впоследствии этот показатель достиг 100%.

Как писало издание Axios, украинские власти обратились в Пентагон и компанию SpaceX за объяснениями об ограничениях, препятствующих использованию спутниковой системы для перехвата российских дронов. В то же время в SpaceX возразили, что вносили изменения в работу Starshield.

На ситуацию отреагировала двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США. От имени 105 ее членов американские законодатели призвали администрацию Дональда Трампа и SpaceX немедленно восстановить полноценный доступ Украины в систему. Они также потребовали объяснить причины ограничений.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что проблемы со Starshield ослабляют возможности Украины противодействовать российским атакам. Он призвал Конгресс провести расследование и установить, кто принял решение об ограничении работы системы.

«Независимо от того, это решение исполнительной власти или господина Маска, оно приводит к гибели большего количества украинцев. Такие действия помогают военному преступнику Путину. Конгресс должен провести масштабный надзор и установить, кто несет ответственность. Становиться на сторону тирана — это не по-американски», — написал Бэйкон.

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