США смягчили условия соглашения о полезных ископаемых: детали от Bloomberg

Соглашение между США и Украиной / © ТСН.ua

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США, вероятно, смягчили свои требования по соглашению о полезных ископаемых. Администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов США до примерно 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Киев заключил соглашение о распределении доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной украинцам при предыдущем президенте Джо Байдене.

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"Соглашение о партнерстве предоставит США первое требование о прибылях, переведенных в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. Киев добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США долгом", - говорится в материале.

Министр финансов Скотт Бессент сказал, что Украина поступила с контрпредложением в выходные, и переговоры все еще продолжаются.

"Мы очень, очень близки. Это даже может быть подписано уже на этой неделе", - отметил он.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подверг критике работу администрации действующего американского лидера Дональда Трампа за первые почти 100 дней.