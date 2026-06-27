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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
328
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США снова начали наносить удары по территории Ирана.

Вашингтон утверждает, что действовал из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Ирана.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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США ударили по Ирану

США ударили по Ирану

Соединенные Штаты нанесли удар по иранским военным объектам после атаки Ирана на торговое судно в Ормузском проливе.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

В сообщении указывается, что Американская авиация нанесла удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям.

В США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня, а также назвали действия Тегерана угрозой свободе судоходства в одном из ключевых торговых коридоров мира.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в дроновой атаке на грузовое судно в Ормузском проливе.

Мы ранее информировали, что американский Сенат проголосовал за ограничение полномочий Трампа по вопросу войны с Ираном.

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Дата публикации
Количество просмотров
328
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