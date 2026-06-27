США снова начали наносить удары по территории Ирана.

США ударили по Ирану

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Соединенные Штаты нанесли удар по иранским военным объектам после атаки Ирана на торговое судно в Ормузском проливе.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

В сообщении указывается, что Американская авиация нанесла удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям.

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В США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня, а также назвали действия Тегерана угрозой свободе судоходства в одном из ключевых торговых коридоров мира.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в дроновой атаке на грузовое судно в Ормузском проливе.

Мы ранее информировали, что американский Сенат проголосовал за ограничение полномочий Трампа по вопросу войны с Ираном.

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