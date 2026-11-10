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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

США спросят Кремль относительно гарантий для Украины, в Конгрессе инициировали импичмент Гегсета: главные новости ночи 10 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Путин

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Путин / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 ноября 2026 года:

  • В Конгрессе США инициировали импичмент министра обороны Гегсета Читать далее –>

  • «Конфликт фактически завершился»: Трамп сменил риторику по Ирану Читать далее –>

  • Рубио рассказал, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина после войны .

  • Беспрецедентное предложение: США хотят получить согласие России на гарантии безопасности Украины Читать далее –>

  • Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения Читать далее –>

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