США тайно передали Украине ATACMS большой дальности — NYT

США тайно отправили в Украину новую партию ATACMS большой дальности, и украинские силы уже применили их для ударов по российским военным объектам в Крыму.

Соединенные Штаты тайно отправили в Украину новую ракетную систему большой дальности и украинские силы немедленно использовали это оружие, чтобы атаковать российский военный аэродром в Крыму 17 апреля и российские войска на юго-востоке страны.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного американского представителя.

По его словам, Украина использовала ракеты большой дальности для удара по российским войскам в портовом городе Бердянск на Азовском море.

В прошлую среду также стало известно о крупных пожарах и взрывах на военном аэродроме в Джанкое, Крым, который, по словам высокопоставленного чиновника администрации, также был целью ATACMS дальнего действия. В обращении в тот вечер президент Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Александра Сырского, но не уточнил подробностей удара.

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По словам высокопоставленного чиновника США, в середине февраля президент Байден тайно принял решение отправить более 100 ракет большего радиуса действия, а также другие варианты кассетных боеприпасов. Они являлись частью груза стоимостью 300 миллионов долларов для Украины в марте — первого нового пакета помощи для страны после окончания финансирования в конце декабря.

Издание пишет, что сотрудники администрации держали отправку в тайне, чтобы избежать утечки информации россиянам. Когда Соединенные Штаты предоставили Украине оружие большой дальности в прошлый раз, украинцы нанесли серьезный ущерб российским силам. Но россияне после этого сразу выводят свои силы и склады из зоны действия украинского оружия, пока Украина не сможет использовать новую систему с большей дальностью. ATACMS большего радиуса действия были одними из последних больших систем вооружений, которые хотел Киев, но Соединенные Штаты не желали предоставлять.

Дополнительные ракеты большой дальности также были включены в помощь Украине в размере 60,8 миллиарда долларов, которая является частью закона, подписанного президентом Байденом 24 апреля. Однако даже после этого в Украине и словом не обмолвились, что уже получили и применили это оружие.

Куда может достать ATACMS дальнего радиуса

Ранее Соединенные Штаты поставили Украине версию армейских тактических ракетных систем, известную как ATACMS, вооруженную кассетными боеприпасами широкого распространения, способными преодолевать 100 миль (около 160 км).

Но Украина давно мечтала о версии системы большего радиуса действия с диапазоном около 290 миль (около 460 км). Они могут достать вглубь оккупированной Украины, в частности до Крыма и узлов поставок для оккупантов на юго-востоке страны. Якобы именно такие дальнобойные ракеты получила Украина.

Напомним, в администрации президента США заявили, что ВСУ не будут использовать тактические ракеты ATACMS вне международно признанной территории Украины. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у США было достаточно времени, чтобы проверить, как Украина выполняет свои обязательства.

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