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Война России против Украины все острее ставит перед Европой вопрос о необходимости усиления собственных оборонных возможностей и долгосрочной поддержки Украины. На фоне изменения политики США европейским государствам приходится брать на себя большую ответственность за безопасность континента, в частности, за обеспечение Украины критически важным вооружением. Преодоление его дефицита требует наращивания оборонного производства и углубления сотрудничества с Украиной, которое может предложить европейским партнерам уникальный боевой опыт, инновационные технологии и практические знания.

Со своей стороны, ЕС располагает финансовыми ресурсами и промышленными мощностями для масштабирования совместного производства, однако реализацию этого потенциала сдерживают регуляторные барьеры, нехватка предполагаемого долгосрочного финансирования и разногласия между государствами-членами. Дополнительным вызовом остается необходимость совместить быстрое реагирование на нужды украинского фронта со стратегическим оборонительным планированием Европы. В этих обстоятельствах возникает вопрос, как превратить военную поддержку Украины в устойчивое партнерство, что будет укреплять безопасность обеих сторон.

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В рамках постоянной рубрики на ТСН.ua «Новая Европа интересуется» Центр «Новая Европа» спросил ведущих европейских и украинских экспертов:

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Что должны сделать Украина и ЕС, совместно или отдельно, чтобы преодолеть существующие пробелы в оборонном и сотрудничестве в сфере безопасности?

Франсуа Хейсбург, старший советник по Европе, Международный институт стратегических исследований (IISS), Франция

Самым неотложным и, возможно, решающим решением ЕС для удовлетворения военных нужд Украины стало бы использование находящихся в управлении замороженных активов Центрального банка России Euroclear в Брюсселе. Эти средства в размере около 200 миллиардов евро могли бы покрыть текущий дефицит оборонного финансирования и обеспечить потребности Украины в закупке вооружения после 2027 года.

Принятие такого решения будет иметь дополнительное преимущество: пропутинским силам будет непросто отменить его после предстоящих выборов, в частности во Франции и Италии. Использование российских средств также будет противодействовать популистскому нарративу о том, что помощь Украине создает бессрочное финансовое бремя для европейских налогоплательщиков, особенно теперь, когда США больше не оказывают военного финансирования.

Важнейшим шагом для Украины в политическом смысле является открытая и последовательная поддержка деятельности ее антикоррупционных институтов. Ничто так не подрывает европейскую поддержку Украины и ее вступления в ЕС в частности, как обоснованные обвинения в коррупции в украинских государственных органах, зависящих от европейского финансирования.

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Украинская и европейская оборонные промышленности и военные структуры представляют общий интерес к обмену данными с поля боя и совместному использованию прав на интеллектуальную собственность. Соответствующие обсуждения продолжаются, а некоторые соглашения уже действуют. Чем больше таких договоренностей будет достигнуто, тем лучше.

Сьюзан Стюарт, старший научный сотрудник, Немецкий институт международных отношений и безопасности (SWP)

В контексте российской агрессии против Украины ЕС стал более влиятельным игроком в области обороны и безопасности. Это особенно касается закупок и оборонно-промышленного сотрудничества. Углубление участия Украины в этих сферах, в частности через программу SAFE, а также совместное создание дополнительных возможностей для закупки европейской продукции будут способствовать формированию более устойчивого сотрудничества.

Однако из-за разногласий между государствами-членами ЕС вряд ли сможет в ближайшее время стать одним из ведущих игроков безопасности, если это вообще произойдет. Вероятнее, решающую роль в формировании новой европейской архитектуры безопасности будут играть отдельные ситуативные и минилатеральные форматы, которые недавно возникли или приобрели большее значение: Объединенные экспедиционные силы (JEF), Нордически-балтийская восьмерка (NB8) и форматы E3/E5. Новая архитектура безопасности может опираться на некоторые существующие структуры НАТО, но не обязательно будет тождественно Альянсу. Это будет зависеть от роли США в будущем.

Именно поэтому Украине очень важно как можно активнее приобщаться к этим форматам, чтобы продвигать собственное видение европейской безопасности и обороны и обеспечить себе ключевую роль в будущих структурах. Со своей стороны, страны, участвующие в этих форматах, должны стремиться к более тесному взаимодействию с Украиной, ведь именно украинцы сейчас вносят весомый вклад в европейскую безопасность. Благодаря своим профессиональным знаниям и боевому опыту, они имеют все возможности продолжать играть эту роль.

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Карстен Зондергаард, Посол Дании в НАТО (2010-2014)

Соединенные Штаты принципиально изменили свою политику по одному из фундаментальных вопросов. Время Европы снова пришло. Какие варианты действий? Позвольте назвать четыре ключевых пункта.

Во-первых, Европа должна производить и поставлять больше оружия и военного оборудования. Следующая задача — предоставление финансовой помощи Украине.

Во-вторых, европейским странам все еще придется закупать американское вооружение через так называемый механизм PURL и передавать его Украине. Некоторые страны критично относятся к такому подходу. Однако следует помнить, что США производят вооружение и оборудование, которые европейцы пока не способны и не смогут производить в обозримом будущем. Украине они необходимы.

В третьих, Европа должна продолжать развивать совместные предприятия с украинскими компаниями. Соответствующие инициативы уже реализуются. Их внедрение требует времени, однако впоследствии результаты могут появиться стремительно и в значительном объеме.

В-четвертых, Европа не может полагаться на внешних частных игроков в обеспечении возможностей, критически важных для ведения современной войны. Поэтому нам следует удвоить общие усилия, чтобы полагаться на собственные силы.

Возможно ли это? Да. Конечно, для этого необходимо мобилизовать финансовые ресурсы. Однако нужные объемы финансирования даже близко не соразмерны суммам, которые страны ЕС мобилизовали во время пандемии COVID-19. В конце концов все зависит только от политической воли.

Густав Грессель, эксперт по безопасности и обороне, ассоциированный старший аналитик, Европейский совет по международным отношениям, Германия

«Скупой платит дважды» — пословица, напоминающая о необходимости тщательно обдумывать решения о покупках, а не просто обольщаться самой низкой ценой. То же можно сказать об обороне и поддержке Украины. В 2022 году Европа решила сэкономить, положив на Соединенные Штаты не только политическое лидерство, но и основные усилия оборонной промышленности по поддержке Украины. Изменение курса администрации Трампа сделало это решение дорогостоящим как в финансовом, так и в политическом смысле.

Дефицит оборонного бюджета Украины в размере $27 млрд — не единственная проблема. Критически важные виды вооружения, в том числе ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны и боеприпасы класса «воздух — воздух», фактически уже невозможно приобрести из-за отсутствия доступных запасов. Расширение оборонного производства в Европе откладывалось до 2025 года, а наращивание производства многих таких систем требует длительного времени. Компенсировать эти недостатки благодаря производству дешевых беспилотников также становится все сложнее.

Перехват российских реактивных дронов или обход систем спутниковой связи Starlink требуют более сложных технологических решений, что повышает стоимость и технологическую сложность следующего поколения как оборонительных, так и ударных беспилотников. Европе необходимо создать целостную экосистему, охватывающую разведку (особенно радиоэлектронную), связь, космические технологии, вычислительные мощности, искусственный интеллект и робототехнику. Именно такая экосистема обеспечит быстрое производство, адаптацию, дальнейшее усовершенствование и независимое применение более дешевых боеприпасов массового производства.

Российские удары по отдельным объектам украинской оборонной промышленности также демонстрируют ограничения относительно того, какие виды производства можно размещать непосредственно в Украине, где затраты ниже, а обратная связь с фронтом быстрее, а какие нет. Теоретически это указывает на необходимость более глубокой интеграции европейского и украинского оборонных секторов. Европа могла бы использовать свои промышленные и финансовые ресурсы для масштабирования производства и обеспечения критически важных возможностей, в то время как Украина отвечала бы за скорую адаптацию технологий непосредственно вблизи линии фронта.

Однако это только теория. На практике только Германия и страны Северной Европы и Балтии выделили значительные финансовые ресурсы для развития таких оборонно-промышленных связей. Соответственно, поддержка Украины все чаще становится предметом мелочных споров между европейскими государствами, поскольку некоторые утверждают, что выгоду от инвестиций получат лишь отдельные члены ЕС. Хотя таких споров трудно избежать и они, к сожалению, характерны для Европы, это отнюдь не помогает преодолеть неопределенность, связанную с модернизацией европейской обороны и обеспечением ее самостоятельности. Тактика Мерца, которую можно назвать «Орбан наоборот» — угроза заблокировать бюджет ЕС, если помощь Украине не включат в семилетнюю финансовую программу Евросоюза, может казаться не слишком элегантной, однако это правильный рычаг влияния для преодоления блокировки.

Лео Литра, старший аналитик, Центр «Новая Европа»; старший аналитик, Европейский совет по международным отношениям (ECFR), Украина

Мы должны перестать воспринимать это как помощь и начать относиться к этому как к партнерству.

Украина и ЕС должны больше закупать и производить вместе. Это самый практичный способ интегрировать наши промышленные комплексы. Однако это сработает только при надлежащем правовом регулировании. Правила закупок, стандарты и процедуры сертификации должны быть согласованы, иначе каждый общий проект будет вязнуть в бюрократии. Многие программы ЕС были разработаны еще до полномасштабного вторжения и лишь впоследствии адаптированы, поэтому Украина до сих пор участвует на основе исключений из правил.

Одним из быстрых решений могло бы стать введение ускоренной процедуры сертификации систем, доказавших свою эффективность в реальных боевых условиях. Нам также следует думать о перспективе после 2027 года. Белая книга о готовности к 2030 году, программа SAFE и Программа европейской оборонной промышленности (EDIP) задают правильное направление, но финансирование до сих пор выделяется в рамках отдельных бюджетных циклов, тогда как создание производственной линии занимает годы. Без многолетних контрактов общие проекты будут оставаться на пилотной стадии.

Мы также должны ясно осознавать, что именно Украина предлагает Европе. Наши практические знания и данные с поля боя — это наша валюта. Технологии украинские, инженеры украинские, а испытания проходят непосредственно на фронте. Там, где это целесообразно, производство может быть перенесено на территорию Европы, где оно будет защищено от российских ракет. Это уже происходит в Великобритании, Германии и Дании. Однако эти знания нужно защищать. Без четких правил интеллектуальной собственности и боевых данных ни одна компания не будет делиться своими лучшими разработками. То же касается экспорта. Все, что мы производим сообща, должно экспортироваться по согласованным правилам и под общим контролем. Украине здесь тоже есть над чем работать: формально запрет на экспорт уже отменен, но на практике система до сих пор не работает, и это нужно изменить.

В конце концов Украина должна участвовать в формировании правил, а не только соблюдать их. НАТО уже разрешает украинским компаниям участвовать в своих тендерах. ЕС, по меньшей мере, может сделать то же самое. Главное послание Украины в Европу должно звучать не как помогите нам, а как мы можем помочь вам работать вместе.

Тадеуш Иванский, руководитель отдела Беларуси, Украины и Молдовы, Центр восточных исследований (OSW), Польша

У Украины и ЕС есть все необходимые инструменты для взаимного усиления оборонных способностей и потенциала сдерживания. Не секрет, что главное преимущество украинской армии состоит в современных знаниях и практическом опыте (know-how), полученных непосредственно в боевых условиях в сфере разработки и оперативного применения многодоменных беспилотных систем, а также способности быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя.

Европа, которой теперь приходится наверстывать время, потерянное в сфере перевооружения во времена «конца истории», все еще располагает современными технологиями и капиталом, необходимыми для масштабирования производства. Обе стороны нуждаются друг в друге и имеют взаимодополняющие возможности.

Такое сотрудничество уже происходит: Украина развивает инициативу Drone Deals, а ряд европейских стран производит вооружение, преимущественно беспилотники, на основе украинского опыта и европейских средств. Впоследствии это вооружение передается Украине для борьбы с Россией, а также используется для пополнения арсеналов европейских государств.

Однако стоит отметить, что украинские способности и практический опыт (know-how) не станут валютой, за которую Киев сможет приобрести членство в ЕС. Расширение Европейского Союза — это отдельное направление работы, которое предусматривает гармонизацию законодательства с acquis communautaire (правовым наследием ЕС), а также проведение структурных реформ, прежде всего в сферах надлежащего управления (good governance) и верховенства права (rule of law), то есть в рамках кластера «Основы» (Fundamentals).

Попытки Украины добиться ускоренного вступления в ЕС как формы так называемых гарантий безопасности в рамках американского мирного плана из 28 пунктов потерпели неудачу. Также не увенчались успехом попытки убедить ключевых европейских игроков в том, что миллионная армия Украины, ее опыт и боевые способности составляют настолько весомый вклад в безопасность континента, что это нивелирует необходимость проведения реформ, обязательных для вступления в ЕС.

В Евросоюзе нет консенсуса по поводу такой договоренности. Кроме усиления потенциала безопасности ЕС, членство Украины также связано с определенными вызовами. Речь идет не только о вопросах безопасности, ведь Россия, к сожалению, никуда не исчезнет, но и риск перенесения негативных практик, в частности коррупции и патологического сращения власти и бизнеса.

Новые скандалы в ближайшем окружении президента, продолжающиеся с ноября прошлого года, рост организованной преступности и патологическое сращение правоохранительных органов с криминальными кругами не способствуют этому процессу. Положительным сигналом есть готовность и решительность независимых антикоррупционных органов бороться с этими явлениями. Однако этого недостаточно. Это подтверждает, в частности, отчет Европейской комиссии о состоянии подготовки Украины к вступлению в ЕС.

Подводя итог, сотрудничество в сфере обороны не является обособленным вопросом. Она отвечает интересам обеих сторон, однако нехватка внутренних реформ в Украине снижает уровень доверия, а затем ограничивает масштабы и потенциал такого сотрудничества.

Якуб Янда, директор, аналитический центр «Европейские ценности для политики безопасности» (EVC), Чехия

Что нужно сделать?

Во-первых, институционализировать многолетнее оборонное финансирование. ЕС должен ввести предполагаемые циклы целевого финансирования и полностью направить замороженные суверенные активы России непосредственно на закупку вооружения. Это позволит снизить зависимость военной поддержки Украины от внутренних избирательных циклов европейских государств и связанных с ними политических рисков.

Во-вторых, развивать прямые закупки и совместное производство. По примеру чешской инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов Брюссель должен напрямую финансировать украинское производство вооружения. Производство беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов в Украине позволяет сократить расходы, избежать задержек, связанных с западными процедурами закупок, и быстро реагировать на изменяющиеся потребности фронта.

В-третьих, оптимизировать коалиционные форматы сотрудничества. Вместо того чтобы полагаться на медленный процесс достижения консенсуса в рамках общеевропейских механизмов, ведущую роль в реализации совместных решений должны играть гибкие коалиции желающих государств, прежде всего союзников на переднем рубеже противостояния угрозам. Они должны использовать финансовые инструменты ЕС для закупки готовых систем вооружения на мировом рынке.

Согласование бюджетного планирования с совместным производством и оперативными и гибкими закупками позволит сохранить потенциал сдерживания, несмотря на изменения политической конъюнктуры в Европе.

Дата публикации 12:30, 14.11.26 Количество просмотров 42 Жизнь с диабетом во время войны: масштабный форум во Львове объединил врачей и пациентов

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