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США уменьшают помощь Украине, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 10 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3572
Время на прочтение
1 мин
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США уменьшают помощь Украине, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 10 ноября 2023 года

Военная помощь / Фото: MIL.IN.UA

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 ноября 2023:

  • В Пентагоне заявили об уменьшении пакетов помощи для Украины Читать далее –>
  • В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ракет и БПЛА Читать далее –>
  • Не оккупация: премьер Израиля назвал цели ЦАХАЛ в Секторе Газы Читать далее –>
  • В Словакии обеспокоены активностью венгерских шпионов и тайными контактами с россиянами Читать далее –>
  • Евросоюз будет помогать Украине, потому что альтернативы нет — президент Европарламента Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3572
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