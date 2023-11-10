США уменьшают помощь Украине, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 10 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 ноября 2023:
- В Пентагоне заявили об уменьшении пакетов помощи для Украины Читать далее –>
- В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ракет и БПЛА Читать далее –>
- Не оккупация: премьер Израиля назвал цели ЦАХАЛ в Секторе Газы Читать далее –>
- В Словакии обеспокоены активностью венгерских шпионов и тайными контактами с россиянами Читать далее –>
- Евросоюз будет помогать Украине, потому что альтернативы нет — президент Европарламента Читать далее –>
Читайте также: