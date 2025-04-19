США умывают руки: Трамп не может договориться с Путиным, но обвиняет в этой Украине

Реклама

Это заявление президента США прозвучало в подтверждение слов госсекретаря Марко Рубио, что администрация Трампа не собирается продолжать переговоры (очевидно, об установлении режима прекращения огня — Ред.) в течение недель и месяцев, поскольку у США есть другие приоритеты. Поэтому, по словам Рубио, если в ближайшие дни не удастся определить, возможен ли мир, американцы должны двигаться дальше.

Эти заявления прозвучали как гром среди ясного неба после, казалось бы, знаковой встречи делегаций США, Франции, Британии, Германии и Украины в Париже в четверг, 17 апреля. Это были первые переговоры о поиске путей к миру в таком формате. На первый взгляд создалось впечатление, что в администрации Трампа наконец-то поняли, что без Британии, представителей ЕС — Франции и Германии — и, что самое главное, Украины говорить об установлении режима прекращения огня и более широкого дипломатического урегулирования войны невозможно. Особенно после того, как следующую встречу стороны договорились провести в Лондоне уже на следующей неделе.

Однако оптимизм быстро погас после того, как Рубио повторил недавнее громкое заявление Трампа: «Война в Украине — это ужасно, но это не наша война. Не мы ее начинали». Трамп не установил четкий дедлайн, когда США умоют руки. Однако, в четверг, 17 апреля, когда в Вашингтон приезжал премьер Италии Джорджа Мелони, он сказал, что США ожидают ответа россиян на этой неделе, добавив, что не обвиняет Владимира Зеленского в начале войны, хотя еще несколько дней назад Трамп заявлял, что виноваты Джо Байден и украинский президент. Долго ответа из Кремля ждать не пришлось. В тот же день постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал полное прекращение огня нереалистичным на этом этапе. Но в Белом доме сделали вид, что этого не услышали.

Реклама

Почему США решили самоустраниться от попыток урегулировать войну России против Украины, которую Трамп во время предвыборной кампании обещал завершить за 24 часа? Но будет ли Белый дом усиливать давление на Москву? Читайте на сайте ТСН.ua.

Новый план Трампа: признать Крым и снять санкции

«Серьезность» переговоров в Париже в четверг, 17 апреля, можно оценить по фразе спецпосланника Трампа Стива Виткоффа, который в шутку, как ему казалось, сравнил интерьер Елисейского дворца с имением Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Наверное, так же он пытался шутить во время трех встреч с Путиным в Москве и Санкт-Петербурге, которые произвели на него большое впечатление, раз он продолжает говорить о неких «русскоязычных украинских регионах», от которых Киеву нужно отказаться, чтобы Путин дал согласие на прекращение огня.

«Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов, Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже. Но если некоторые из них более русскоязычны, то, возможно, Украину они могут меньше волновать?» — сказал Виткофф в интервью The Wall Street Journal в эти дни.

Это уже не первое заявление Стива Виткоффа — вторая Трампа, которому президент США очень доверяет — об украинских территориях, которые, по его мнению, нужно отдать России. Как будто Путин когда-то обещал за это остановить войну против Украины. Ранее президент Зеленский уже говорил, что Виткофф принял для себя стратегию российской стороны, а Украина «никогда не будет признавать те или иные временно оккупированные территории, украинские земли, российские». Однако, судя по публикациям в СМИ, в администрации Трампа считают, что именно уступками со стороны Украины могут унять аппетиты агрессора.

По информации Bloomberg, администрация Трампа готова признать контроль России над временно оккупированным Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Киевом и Москвой. А в другой своей публикации издание отмечает, что на встрече в Париже Рубио и Виткофф представили европейцам свои предложения (не известно, видела ли их украинская делегация — Ред.) относительно такого мирного соглашения, которое предусматривает еще и ослабление санкций против России в случае установления длительного режима прекращения огня, что означает фактическое заключение.

По словам пресс-секретаря Госдепа США Темми Брюс, во время телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте, Марко Рубио проинформировал его, что Вашингтон отойдет от посреднических усилий по установлению мира, если в ближайшее время не появится четкий путь к такому миру. Как пишет издание New York Post, Украина на 90% поддерживает мирные рамки Трампа, представленные в Париже 17 апреля Марко Рубио, Стивом Виткоффом и Китом Келлогом (который также был в американской делегации во время переговоров во Франции, однако, как считается, его отстранили от решающего влияния на переукраинский процесс).

Мяч, как еще месяц назад говорил сам Рубио, все еще на стороне России, которая выдвигает все новые и новые шизофренические условия для прекращения огня, как остановка мобилизации в Украине, о чем публично говорил Путин, или остановка поставок Киеву западного оружия. К тому же, недавно заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Кремлю подавай еще и безъядерный статус Украины и признание суверенитета границ России.

Всем уже давно понятно, что Россия не заинтересована ни в прекращении огня, ни тем более в окончании войны. Путин тянет время, втягивая Трампа в бесконечные и бессодержательные переговоры, вместо того чтобы согласиться на безусловное прекращение огня по всей линии фронта. Логично, что в этой ситуации США должны усиливать давление именно на Россию, вводя более жесткие санкции. К тому же ранее Трамп и его министр финансов Скотт Бессент угрожали России обвалить ее нефтяные доходы, если Москва будет саботировать мирный переговорный процесс.

Токсическая тема: Трамп отделяется от Украины и войны

Однако, как пишет Axios, неоднозначные комментарии Рубио были в основном направлены против Украины, а выход Трампа из переговоров по урегулированию войны может привести к прекращению американской военной помощи Киеву, включая обмен разведданными. Как известно, именно от американцев мы получаем информацию о пусках по России баллистических ракет. Без обмена разведданными украинцы не смогут уберечься от вражеских ракет в бомбоубежищах.

«Во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию. Сложилось впечатление, что Рубио и Виткофф находятся под сильным давлением со стороны Трампа, и они направляют его на других игроков», — сообщает Axios, ссылаясь на европейских дипломатов.

Как известно, президент Зеленский заявлял, что Украина готова купить у США системы ПВО и другое оружие на $50 млрд. Соответствующий запрос на пакет дополнительной помощи Киев уже направил в Вашингтон. Однако сначала мы услышали от Трампа порцию критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, мол, украинский президент всегда хочет приобрести ракеты. А потом президент США вообще обвинил Киев в том, что эту войну не нужно было начинать.

«Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть войну, не правда ли? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз сильнее тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты», — добавил Трамп.

Понятно, что «идея-фикс» Трампа о скором соглашении с Путиным о замораживании войны России против Украины потерпела крах. Договориться о режиме прекращения огня до 20 апреля — как раз на Пасху и к концу первых 100 дней своего президентского срока — у Трампа не получилось. Именно поэтому мы слышим угрозы Трампа и его команды о выходе из переговорного процесса. Ведь долгие переговоры без результата — это совсем не то, что Трамп обещал своему электорату.

К тому же еще до его инаугурации аналитики и эксперты предупреждали: если новой администрации США не удастся быстро договориться с Путиным, Трамп потеряет к этому интерес, потому что это будет бить по его рейтингу. Так было уже во время его первого президентского срока с Северной Кореей. Тогда Трамп трижды встречался с Ким Чен Ином. Но когда увидел, что это не дает никакого результата, а КНДР продолжает запускать свои ракеты, то очень быстро сделал вид, что этой темы просто не существует.

Как пишет The New York Times, в Белом доме и в Конгрессе отсутствуют серьезные дискуссии по принятию следующего пакета военной помощи для Украины. Европейцы также не получили заверения от США, что они будут продолжать обмен разведданными с Украиной. И соглашение о недрах, меморандум по которому на днях онлайн Киев и Вашингтон наконец-то подписали, вообще не гарантирует, что военная помощь будет продолжена и оплачена за счет, например, будущей добычи украинских полезных ископаемых.

Нельзя сказать, что новости об остановке поставок американского оружия после исчерпания предыдущего пакета, который принимался еще при президентстве Байдена, является полной неожиданностью. Об этом предупреждали давно. Вопрос лишь в том, будет ли готов ЕС и другие партнеры по «Рамштайну» полностью заменить США в этом вопросе? По некоторым видам оружия, как системы Patriot и ракеты к ним и прочее, это просто невозможно. Что касается всего остального, нужно, чтобы наши союзники кратно увеличивали свои оборонные расходы. Пока что мы, к сожалению, этого не видим.

Дата публикации 09:46, 19.04.25 Количество просмотров 73 Сейчас! Экстренные заявления из США: Крым признают российским?! План Кремля рассекречен!