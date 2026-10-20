ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
109
Время на прочтение
3 мин

США урезают помощь Украине?: Зеленский просит сенаторов надавить на Трампа — Axios

Владимир Зеленский обратился в двухпартийную группу американских сенаторов с просьбой повлиять на администрацию Дональда Трампа для отмены ограничений на поставку оружия и обмен разведывательными данными.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с двухпартийной группой сенаторов США призвал оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа. Киев требует отменить ограничения на поставку вооружения и восстановление полного объема обмена разведывательными данными.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на стенограмму разговора.

Переговоры прошли при участии сенатора-республиканца Тома Тиллис и демократа Ричарда Блюменталя. По данным источника, украинский лидер подробно очертил проблемы, с которыми сталкиваются Силы обороны из-за решения Вашингтона.

В частности, Зеленский заявил о наличии ограничений в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, несмотря на официальные заявления Белого дома об обратном. Кроме того, за последнюю неделю Украина трижды не получала от США оперативных предупреждений о запуске российских баллистических ракет.

«У нас до сих пор нет никаких объяснений этому. К сожалению, мы слышим только разные странные истории», — цитирует издание слова Зеленского, который подчеркнул, что это прямо усложняет сбивание вражеских дронов и ракет.

Глава государства также сообщил, что глава Пентагона Пит Гегсет блокирует передачу перехватчиков для систем ПВО Patriot и ракет AIM-9X для NASAMS, хотя эти средства уже были оплачены европейскими партнерами из НАТО. По мнению Зеленского, такие действия свидетельствуют о вероятном политическом решении замедлить поддержку Украины.

Для разрешения кризиса Зеленский предложил американским представителям Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру компромисс: Украина приостанавливает удары по российским НПЗ на 30 дней в обмен на предоставление ракет-перехватчиков Patriot. Однако США не проявили готовности рассматривать эту инициативу.

Американские сенаторы заверили украинскую сторону в непреклонной поддержке Конгресса. Сенатор Блюменталь подчеркнул, что «умиротворение не сработает с Путиным — головорезов, который понимает силу и принуждение».

Ожидается, что на следующей неделе в Осло Зеленский может провести очередную встречу с представителями США, после чего спецпосланники Вашингтона могут отправиться в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала о возможном прекращении обмена разведывательными данными, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Но затем президент Украины заявил, что США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после перерыва.

В то же время журналисты RFE/RL и Bloomberg сообщили, что США снова не предупредили Украину заранее о баллистической атаке РФ на Киев в ночь на 19 октября. Отсутствие такого предупреждения усложняет перехват ракет и лишает гражданских дополнительного времени, чтобы добраться до укрытий.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о паузе в передаче разведывательных данных Украине, о которой ранее заявил Владимир Зеленский, и призвал Киев и Москву сосредоточиться на прекращении войны. По словам Рубио, несколько дней назад в системе произошел сбой в программном обеспечении, изучением и устранением которого уже занимается Европейское командование Вооруженных Сил США.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie