Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с двухпартийной группой сенаторов США призвал оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа. Киев требует отменить ограничения на поставку вооружения и восстановление полного объема обмена разведывательными данными.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на стенограмму разговора.

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Переговоры прошли при участии сенатора-республиканца Тома Тиллис и демократа Ричарда Блюменталя. По данным источника, украинский лидер подробно очертил проблемы, с которыми сталкиваются Силы обороны из-за решения Вашингтона.

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В частности, Зеленский заявил о наличии ограничений в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, несмотря на официальные заявления Белого дома об обратном. Кроме того, за последнюю неделю Украина трижды не получала от США оперативных предупреждений о запуске российских баллистических ракет.

«У нас до сих пор нет никаких объяснений этому. К сожалению, мы слышим только разные странные истории», — цитирует издание слова Зеленского, который подчеркнул, что это прямо усложняет сбивание вражеских дронов и ракет.

Глава государства также сообщил, что глава Пентагона Пит Гегсет блокирует передачу перехватчиков для систем ПВО Patriot и ракет AIM-9X для NASAMS, хотя эти средства уже были оплачены европейскими партнерами из НАТО. По мнению Зеленского, такие действия свидетельствуют о вероятном политическом решении замедлить поддержку Украины.

Для разрешения кризиса Зеленский предложил американским представителям Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру компромисс: Украина приостанавливает удары по российским НПЗ на 30 дней в обмен на предоставление ракет-перехватчиков Patriot. Однако США не проявили готовности рассматривать эту инициативу.

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Американские сенаторы заверили украинскую сторону в непреклонной поддержке Конгресса. Сенатор Блюменталь подчеркнул, что «умиротворение не сработает с Путиным — головорезов, который понимает силу и принуждение».

Ожидается, что на следующей неделе в Осло Зеленский может провести очередную встречу с представителями США, после чего спецпосланники Вашингтона могут отправиться в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала о возможном прекращении обмена разведывательными данными, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Но затем президент Украины заявил, что США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после перерыва.

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В то же время журналисты RFE/RL и Bloomberg сообщили, что США снова не предупредили Украину заранее о баллистической атаке РФ на Киев в ночь на 19 октября. Отсутствие такого предупреждения усложняет перехват ракет и лишает гражданских дополнительного времени, чтобы добраться до укрытий.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о паузе в передаче разведывательных данных Украине, о которой ранее заявил Владимир Зеленский, и призвал Киев и Москву сосредоточиться на прекращении войны. По словам Рубио, несколько дней назад в системе произошел сбой в программном обеспечении, изучением и устранением которого уже занимается Европейское командование Вооруженных Сил США.

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