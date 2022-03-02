США усиливают материальную и логистическую поддержку Украины – МИУ

США готовы ужесточать санкции против рф, а также помогать Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам переговоров с министром транспорта США Питером Буттиджеджем.

«Украинскую инфраструктуру целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров автомобильных и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. Сейчас оккупационные войска уже начали стрелять и по украинским портам. Мы ежедневно фиксируем все преступления — и ущерб, который они наносят. В разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после завершения войны и деоккупации украинских территорий», - заявил Кубраков.

Кроме того, США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов. По мнению Кубракова, следующей логической санкционной мерой должно быть блокирование, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах судов российских или связанных с ними компаний.

«В фокусе – поставка Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Они будут увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны уже в Украину», - добавил министр.

По его словам, западные партнеры готовы максимально упростить процедуры прохода грузовиков и поездов через границы в Украину.

«Однако нужно понимать, что помощь наших партнеров сейчас оказывается в очень опасных условиях. Мы неоднократно слышали от руководства россии угрозы касательно поставок технической и гуманитарной помощи. Учитывая неадекватные действия страны агрессора, постоянное пренебрежение всеми международными правилами и нормами, Украина настаивает на полном закрытии неба над страной», - подчеркнул Кубраков.