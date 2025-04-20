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- Украина
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"США устали": Келлог о потенциальном выходе из мирных переговоров по Украине
По словам дипломата, в мире много других проблем, в решении которых должны участвовать США.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что администрация Трампа устала от ситуации. Мол, война в Украине идет очень долго.
Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Трамп теряет терпение, ведь нет больше, поэтому США могут выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной.
Келлог прокомментировал заявление Рубио, назвав его жестким. При этом он считает, что такие слова резонны.
"Впрочем, у меня есть надежда, что положить конец войне в Украине удастся", - завершил Келлог.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог назвал встречи в Париже по прекращению войны в Украине "очень продуктивными".