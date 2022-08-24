США утвердили крупнейший пакет военной помощи Украине - почти на 3 млрд долларов

Речь идет о помощи почти на три миллиарда долларов. Официальная цифра – 2.98 млрд долларов. Это самый большой пакет военной помощи с начала войны, 24 февраля.

Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

США выделяют средства по Инициативе содействия безопасности Украине. Это позволит получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы для них, беспилотные авиационные комплексы и радары.

Следует заметить, что американский президент Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости и заверил, что официальный Вашингтон поддерживает страну.

"Этот день независимости горько-сладкий для многих украинцев, поскольку тысячи людей были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, многие стали жертвами зверств и нападений со стороны России. Но шесть месяцев беспощадных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год независимости. Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить: движущаяся самодержавием тьма не может сравниться с пламенем свободы, которое освещает души свободных людей", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, СМИ писали, что может предусматривать помощь для Украины. В частности, АВС news со ссылкой на официальные лица сообщало, что речь идет о запускаемых с рук небольших беспилотниках Puma, запускаемых с помощью катапульты дронов для длительного наблюдения Scan Eagle и британской системы беспилотников Vampire, которые можно запускать с кораблей.

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