"США воюют с Россией": поп УПЦ МП на похоронах погибшего бойца призвал "сдать" Донбасс и Крым

По мнению священника УПЦ МП, Донбасс и Крым — "не наши земли", потому что там "русскоязычные люди", якобы "ненавидящие украинцев".

На Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что это мол "не наши земли". Агрессию РФ против Украины поп назвал войной США и России.

Глубокский районный суд Черновицкой области признал клирика УПЦ МП виновным в коллаборационной деятельности.

По словам правоохранителей, священник УПЦ МП 23 марта на кладбище села Черепковцы Черновицкого района во время похорон военнослужащего публично обратился с речью к более 60 человек, присутствовавших во время похорон.

"Донбасс и Крым – не наши земли, что там русскоязычные люди и украинцев там ненавидят, поэтому не надо туда идти. Америка будет воевать с Россией на территории Украины, что мы сейчас и видим, что сейчас и делается", – цинично заявлял священник Московского патриархата прямо у гроба погибшего защитника.

В суде объяснили, что этими словами священник МП публично отрицал вооруженную агрессию России против Украины и не признал государственный суверенитет Украины на оккупированные территории. Такие действия подпадают под ст. "Колаборационная деятельность".

Сам священнослужитель на рассмотрение дела не явился. Однако отправил письменное заявление, что признает себя виновным и ничего не оспаривает.

Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет. Уволит ли УПЦ МП пророссийского пропагандиста с должности настоятеля одной из церквей в Черновицкой области, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Сумской области поп УПЦ МП, который "сливал" данные об обороне региона, получил 15 лет тюрьмы за госизмену.

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