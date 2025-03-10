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США возобновят доступ к разведданным, в Канаде выбрали нового премьера: главные новости ночи 10 марта 2025 года

США возобновят доступ к разведданным, в Канаде выбрали нового премьера: главные новости ночи 10 марта 2025 года

Новый премьер-министр Канады Марк Карни/Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 марта 2025 года:

  • Стало известно, кто станет новым премьер-министром Канады Читать далее –>
  • В Киевской области зафиксировали вражеские БпЛА: работают силы ПВО — КОВА Читать далее –>
  • Трамп заявил, что США скоро возобновят обмен разведданными с Украиной Читать далее –>
  • Российские дроны атаковали Украину Читать далее –>
  • В Саудовской Аравии США будут выяснять, готова ли Украина к уступкам ради мира — Reuters Читать далее –>

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