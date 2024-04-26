США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов: какое оружие получат ВСУ (список)

По словам Лллойда Остина, это позволит США закупать оружие, производимое американскими предприятиями.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн" и на странице Минобороны США.

"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", – сказал он.

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По словам Остина, это позволит США закупать оружие, производимое американскими предприятиями. Он добавил, что этот пакет помощи является самым большим.

"Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и другого оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", – добавил чиновник.

Какое оружие получат ВСУ

Дополнительные боеприпасы к ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

аппаратура и системы для противодействия дронам;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

многоцелевые радары;

противоартиллерийские радары;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;

тактические машины для буксировки вооружения и техники;

боеприпасы для взрыва;

компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;

вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Напомним, по мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Петра Черника, ВСУ после получения помощи от США могут начать наступательные действия.

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