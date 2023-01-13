США взялись за ликвидацию ЧВК "Вагнера" и визит Джонсона в Украину: главные новости ночи 13 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 января 2023:
- В Пентагоне прокомментировали назначение Герасимова руководителем российских войск в Украине Читать далее –>
- США поддержали решение союзников о поставках танков для Украины Читать далее –>
- В Госдепе заявили, что работают над ликвидацией деятельности ЧВК "Вагнера" Читать далее –>
- Единственная дочь Элвиса Пресли. В США умерла 54-летняя певица Лиза Мари Читать далее –>
- Джонсон скоро может посетить Украину — The Guardian Читать далее –>
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