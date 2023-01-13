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США взялись за ликвидацию ЧВК "Вагнера" и визит Джонсона в Украину: главные новости ночи 13 января 2023 года

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США взялись за ликвидацию ЧВК "Вагнера" и визит Джонсона в Украину: главные новости ночи 13 января 2023 года

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 января 2023:

  • В Пентагоне прокомментировали назначение Герасимова руководителем российских войск в Украине Читать далее –>
  • США поддержали решение союзников о поставках танков для Украины Читать далее –>
  • В Госдепе заявили, что работают над ликвидацией деятельности ЧВК "Вагнера" Читать далее –>
  • Единственная дочь Элвиса Пресли. В США умерла 54-летняя певица Лиза Мари Читать далее –>
  • Джонсон скоро может посетить Украину — The Guardian Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2509
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