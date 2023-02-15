США заказали производство артиллерийских боеприпасов для ВСУ более чем на 500 миллионов долларов

Армия США подписала контракты с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины. Стоимость заказа 155-мм артиллерийских боеприпасов составляет 522 миллиона долларов.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на AFP.

США заключили договоры с компаниями Northrop Grumman Systems и Global Military Products на фоне опасений, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов.

Снабжение новых боеприпасов планируется начать в марте этого года. Контракт финансируется Инициативой Пентагона о содействии безопасности Украины.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине разоряет арсеналы союзников, поэтому они должны увеличить промышленное производство оружия и боеприпасов для пополнения запасов, а также возможности в дальнейшем помогать Украине.

"Текущий уровень использования боеприпасов Украиной во много раз выше нашего уровня производства. Это давит на нашу оборонную промышленность. Например, ожидание боеприпасов большого калибра увеличилось от 12 до 26 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставляться лишь за два с половиной года. Мы должны увеличить производство и инвестировать в его промышленные возможности", — сказал Столтенберг.

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