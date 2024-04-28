Казахстан выставил на аукцион 117 старых боевых самолетов советских времен, и теперь стало известно, что США купили 81 из них из-за оффшорных посредников.

В течение нескольких лет Казахстан постепенно заменял устаревший парк боевых самолетов советского производства современными версиями, такими как российские многоцелевые самолеты Су-30СМ. Страна продала на аукционе 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, в том числе перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продаж составила один миллиард казахстанских тенге, или 2,26 млн долларов.

Об этом говорится в материале Kyiv Post.

Стоимость каждой машины — менее 20 тыс долларов.

Предложения о продаже отмечалось, что самолеты были в негодном состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а их использование в качестве источников запасных частей ограничено.

"США закупили 81 устаревший боевой самолет", — сообщает Kyiv Post.

Мотив покупки США остается нераскрытым, однако речь идет о возможности их потенциального использования в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении. Продажа производилась через оффшоры.

Аналитики предполагают, что, учитывая, что Украина продолжает полагаться на оружие советской эпохи, самолет мог бы служить источником запасных частей или быть стратегически развернутым как приманка на аэродромах.

Тем временем Китай возобновил военную активность у Тайваня после отъезда госсекретаря Блинкена из Пекина.

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